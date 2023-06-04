BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  POLİTİKA

İbrahim Yumaklı Vahit Kirişçi'den tarım bakanlığı görevini devraldı

İbrahim Yumaklı Vahit Kirişçi'den tarım bakanlığı görevini devraldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan İbrahim Yumaklı, devir teslim töreni ile görevi Vahit Kirişci'den teslim almasının ardından, "Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız" dedi.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığına 7 Nisan 2022'den bu yana bakan yardımcılığı görevini sürdüren İbrahim Yumaklı getirildi. Yumaklı, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Törende konuşan Kirişci, Yumaklı’nın bakanlık görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakanlık görevinde 15 ay geçirdiğini hatırlatan Kirişci, “Makamlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek olan yerlerdir. Oturan her insan bir gün kalkacaktır. Gururdan, kibirden rabbimize sığınırız. Biz hizmet için bu yoldayız demiştik. Bunun üzerinden 15 ay geçti” diye konuştu.

Kirişci, bakanlık döneminde Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde tahıl koridorunun hayata geçirildiğini söyleyerek, “Tamamı 15 ay içinde yaşanan olağanüstü süreci geride bırakmış olduk. Gerçekten zoru başardık ve bu bakanlığın AK Parti hükümetleri döneminde kazandığı birinden kıymetli 15 kanun çıktı. Önemli mevzuatlar kazandırılmıştı” ifadeler kullandı.
Gerek akademik dünyada gerekse de Meclis görevi ve bakanlık döneminde pek çok güzellikler yaşadığını dile getiren Kirişci, “15 ayın sonunda Rabbime hamd ediyorum bize bu görevi tevdi ettiği için. Beşeri kalemin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvendiler, bu görevi 15 ay önce tevdi ettiler. Biz de halel gelmemesi için bu çalışmaları sergiledik. Eksiğimiz, noksanlığımız, üzdüklerimiz olmuştur. Ama şu bir gerçektir; bu millete hizmet etmek, bu ülkeye hizmet etmek bir insana, Müslümana, bu ülkenin evladına bahşedilebilecek en büyük bahtiyarlıktır” dedi.

Kirişci, Bakan Yumaklı ile tanışıklığının geçmişte GÜBRETAŞ’tan geldiğini belirterek, “O zamandan beri tanıdığım, güvendiğim bir kardeşim. Allah’ın izniyle burada başarılı olacağına yürekten inanıyorum çünkü ciddi bir mesafe kat edildi. Bundan sonraki süreçte eksik işleri tamamlayarak 29 Ekim 2023 tarihiyle yeni yüzyıla başlayacağız” cümlelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göreve layık gördüğü için teşekkür eden Bakan Yumaklı ise Vahit Kirişci’ye beraber çalıştıkları süreçten dolayı teşekkür etti. Yumaklı, “Bundan sonra bize düşen sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir” dedi.

"Dışa bağımlı alanları yerlileştirecek ve millileştireceğiz"

Yumaklı, tarımdaki yapısal dönüşümü üretime gönül veren çiftçilerle, Tarım ve Orman Bakanlığı fertleriyle birlikte tamamlayacaklarını vurgulayarak, “Yol haritamız belli. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı zorlayarak yerlileştirme ve millileştirme adına adımlarımıza öncelik verecek, hızlandıracağız. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altınız çizmek istiyorum” diye konuştu.

"Tüketicinin gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesine yoğunlaşacağız"

Gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel aldıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, “Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde halihazırda mevcut tarım politikamızı üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yumaklı, tarladan sofraya kadarki tüm süreçlerin odak noktalarını oluşturacağını kaydederek, “Yeni dönemde göz ardı etmememiz gereken başka husus da verimlilik ve kalite olacak. Tarımı bizler milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Stratejik alan olarak gördüğümüz her yerde söyledik. Şu anda da hem ülkemizin hem dünyanın gündeminde. Vizyonumuzu ve politikalarımızı bu bilinçle oluşturuyoruz” dedi.
Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyen Yumaklı, Kirişci’den çok şey öğrendiğini belirterek kendisine teşekkür etti.

Kirişci’nin kendisine hediye ettiği kalemi teslim alan Yumaklı, kalem ile birçok güzel işe imza atacağını dile getirdi.

Yumaklı ise Kirişci’ye işlemeli tablo hediye etti. Kirişci ve Yumaklı, birbirlerine çiçek takdim etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi
Foto Galeri Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?
MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?
Ankara'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var
Ankara'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var
İsrail ablukası yüzünden Gazze'deki depolarda ilaçların yarısı tükendi
İsrail ablukası yüzünden Gazze'deki depolarda ilaçların yarısı tükendi
Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi
Kaderin de böylesi... İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi
Kaderin de böylesi... İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi
THY, İzlanda'nın şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
THY, İzlanda'nın şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
Adalet Bakanlığı'nda Yılmaz Tunç dönemi başladı! Yeni bakandan yeni Anayasa mesajı
Adalet Bakanlığı'nda Yılmaz Tunç dönemi başladı! Yeni bakandan yeni Anayasa mesajı
Sandık görevli ücretleri bu hafta hesaplara yatar mı?
Sandık görevli ücretleri bu hafta hesaplara yatar mı?
IRONMAN Triatlon Avrupa Şampiyonası'nda bir kişi hayatını kaybetti
IRONMAN Triatlon Avrupa Şampiyonası'nda bir kişi hayatını kaybetti
Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyon oldu
Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyon oldu
Nureddin Nebati devir teslim töreninde derin bir 'oh' çekti Oktay Vural'dan Nebati yorumu
Nureddin Nebati devir teslim töreninde derin bir 'oh' çekti Oktay Vural'dan Nebati yorumu