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Nureddin Nebati devir teslim töreninde derin bir 'oh' çekti Oktay Vural'dan Nebati yorumu

Nureddin Nebati devir teslim töreninde derin bir 'oh' çekti Oktay Vural'dan Nebati yorumu

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati’den devraldı. Devir teslim töreninde Nebati, görevi devredince derin bir "oh" çekti. o anlar kameralara böyle yansıdı.Öte yandan eski MHP'li Oktay Vural, Nureddin Nebati'yle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu

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Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlıklarda bugün devir teslim heyecanı yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak olan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.  Şimşek, "Rasyonel zemine dönme dışında seçeneğimiz kalmadı" dedi. Şimşek, "Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi ve her alanda öngörülebilirliğin artması hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Nebati "oh" çekti

Öte yandan devir teslim töreninde çarpıcı bir an da yaşandı. Eski bakan Nureddin Nebati görevi Şimşek'in devir teslim konuşması bittiği ve teşekkür ettiği sırada derin bir "oh" çekti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Eski MHP'li bakan Oktay Vural'dan Nebati yorumu

Devir teslim töreniyle birlikte Nebati'nin ekonomi karnesiyle ilgili MHP'de uzun yıllar aktif siyaset yapan Oktay Vural'dan ilginç değerlendirmeler geldi.

"Markette halkın boynu bükük"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vural, "Umarım Yeni Ekonomik Modelin yani YEM’in bitkisel(nebati) hayatı da epistemolojik kopuşla sona ermiş olur." dedi. İşte Vural'ın açıklamaları:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevini devretti. 13 Aralık 2021’de ekonomi için “Bitersek hep beraber biteceğiz.Kazanırsak hep beraber.” Demişti. Bu modeliniz ya tutmazsa? Diye sorulunca Bakan “Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım.” Demiş. Sonuçta hepimiz kaybettik. Kendisi de eve değil ama meclise döndü. Kendisi üzgün mü, boynu bükük mü bilmiyorum. Ama çarşıda, pazarda, markette halkın boynu bükük… Umarım Yeni Ekonomik Modelin yani YEM’in bitkisel(nebati) hayatı da epistemolojik kopuşla sona ermiş olur."

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