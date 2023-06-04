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LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu

LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulandı. Milyonlarca öğreninin katıldığı sınavda gözler LGS sonuç tarihine çevrildi. MEB konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 LGS sonuç tarihi...

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LGS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Hayalindeki liseye yerleşme umuduyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ye hazırlanan öğrenciler 4 Haziran 2023 Pazar günü sınavda ter döktü. Türkiye genelinde sınava katılım sağlayan öğrenciler "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken; Milli Eğitim Bakanlığı ise 2023 LGS sonuç tarihini duyurdu. İşte meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak LGS sonuçlarının açıklanma tarihi...

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS tercihleri ne zaman?

LGS tercih tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Hangi durumlarda sınav geçersiz?

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır

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