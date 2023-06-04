Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!

Ortopedist Baran Şen, kalçada yer alan piriformis kasının siyatik sinirine baskı yapması halinde bel fıtığıyla benzer şikayetlere yol açtığını söyledi.

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Piriformis sendromu denilen bu durumun benzer belirtiler nedeniyle bel fıtığı ile karıştırılabildiğini ve hastayı ameliyata kadar götürebildiğini belirten Dr. Şen, “Her kalça ve bel ağrısı bel fıtığından kaynaklanmaz. Doğru tedavi, ancak doğru tanıyla mümkün” dedi.

Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen; bel, kalça ve bacak ağrısı, yürümede zorluk, ayağa kadar yayılan uyuşma, karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösteren ve çoğu kişide “fıtık” çağrışımı yapan piriformis sendromuna dikkat çekti. Piriformis sendromunun siyatik ağrısı yapabilen bir durum olduğunu ve bu yüzden siyatik ile de karıştırıldığını belirten Dr. Şen şunları söyledi: “Siyatik ağrısı kaba etlerden başlayıp bacak boyunca yayılır. Buna en sık beldeki sinir köklerinin iltihabı ya da sıkışması yol açar. Bel fıtığı ya da bel kireçlenmesi sonucu sinir köklerinin zedelenmesi siyatik ağrısına neden olabilir. Piriformis kası kalçayı döndürmeye yarayan, kalçanın derinlerinde bant şeklinde uzanan bir kastır. Siyatik siniri bu kasın yanından ve içinden geçebilir. Bu kasın kasılması, sertleşmesi yani spazm durumunda siyatik siniri sıkışarak şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetler bel, kalça ve bacak ağrısı, bel fıtığında görülen bacak arkasına ve ayağa yayılan uyuşma, karıncalanma, yürümede zorluk gibi şikayetlerdir.”

"Piriformis sendromunun iki tipi var"

Piriformis sendromunun iki tipi olduğunu, birinin yapısal olarak kasın kısa olmasından kaynaklandığını kaydeden ortopedist Şen, diğerinin kasın spazma girmesiyle oluştuğunu söyledi. Erken dönemde piriformis kasını uzatmaya ve germeye yönelik uygun egzersizlerle sorunun önlenebileceğini ifade eden Şen, “İkinci tipte travma kaynaklı ya da bölgesel kan dolaşımının azalması durumunda kas spazma girebilir. Piriformis kası eğer bel, omurga veya kaslarında sorun varsa spazma girebilir. Yanlış yapılmış egzersizler, ters ani hareketler, uzun süreli oturmak kas spazmına yol açabilir. Sürekli oturarak çalışma, uzun yolculuklar, bisiklete binme nedenlerden birkaçı. Kastaki kasılma altından geçen siyatik sinirini sıkıştırır ve ağrıya yol açar. Kas spazmına yol açan neden belirlenerek tedaviyi düzenlemek gerekir. Piriformis sendromunda ağrı genelde kalça ve beldedir. Oturmakla, yürürken ve bacak bacak üstüne atıldığında ağrı artar. Piriformis sendromu, bacak arkasında, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, yürümede zorluk gibi belirtileri sebebiyle bel fıtığıyla karıştırılabilir. Piriformis ağrısı sinir ağrısı, fıtık ağrısı sanılarak hastayı ameliyata götürebilir" diye konuştu.