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Japonya ile Güney Kore savunma bakanları, 3 yıldır ilk kez buluştu

Japonya ile Güney Kore savunma bakanları, 3 yıldır ilk kez buluştu

Japonya ile Güney Kore savunma bakanları, 3 yıldır ilk kez bir araya geldi ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı savunma işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

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Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu marjında görüşen Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ile Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ikili ve bölgesel ilişkileri değerlendirdi.

Hamada ve Lee, Kuzey Kore'nin son dönemde artan tehditkar füze denemeleri ile nükleer programlarına karşı Japonya-Güney Kore savunma işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Kuzey Kore'nin son başarısız füze denemesini şiddetle kınayan iki bakan, bu denemeleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ağır bir ihlali olarak gördüklerini bildirdi.

Bakanlar, ciddi bölgesel güvenlik ortamı ve küresel sorunlara karşı koymak amacıyla Tokyo ve Seul'ün ortak güvenlik müttefikleri ABD ile ikili ve üçlü işbirliğini ilerleteceklerini teyit etti.

Radar kilitlenme vakaları

Bakanlar, iki ülkenin askeri güçleri arasındaki radar kilitlenme vakalarının önlenmesine yönelik tedbirleri kapsayan müzakerelere hız kazandırılmasında fikir birliğine vardı.

Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, görüşmede ele alınan Aralık 2018'deki radar kilitlenme vakasına yönelik tartışılan farklı argümanlar nedeniyle taraflar çözüme ulaşamadı.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee, sorunun çözümüne yönelik, "Çalışma düzeyinde görüşmeler başlatarak ve (olayların) tekrarına karşı önlemler almaya odaklanarak sorunu çözmeyi kabul ettik." açıklamasında bulundu.

Japonya'da ulusal basın, söz konusu görüşmenin kıyı komşuları Japonya ile Güney Kore arasında 3 yılı aşkın süredir ilk ikili savunma bakanları görüşmesi olduğuna dikkati çekti.

Tokyo hükümeti, Aralık 2018'de Güney Kore'ye ait destroyerin, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait devriye uçağına karşı ateş kontrol radarını yönlendirdiğini iddia etmişti.

Seul hükümeti, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) vakada radarın, Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesi aranırken kullanıldığını ve SDF uçağının alçak uçuş yaptığını savunmuştu.

Pyongyang yönetiminin denemeleri

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'taki askeri casus uydu fırlatma denemesi, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olmuştu. ABD ve BM, denemeyi kınamıştı.

2022'de çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatarak rekor sayıda deneme gerçekleştiren Kuzey Kore'nin, yakın gelecekte yeni bir nükleer deneme yapabileceği iddia ediliyor.

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