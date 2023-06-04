2023 LGS kimya soruları nasıldı, 2023 LGS sınav yorumları kolay mıydı?

Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu. Peki LGS sınavının2. oturumdaki kimya soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı kimya soru yorumları nasıldı?

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LGS 2023 ikinci oturumu başlayacak, binlerce 8. sınıf öğrencisi katılımın zorunluğu olmadığı LGS sınavına girdi. 2023 LGS sınava katılım yüksekti, Sınav sonrası öğrenciler gözünü MEB'in açıklayacağı LGS sınav soru cevaplarına çevirdi. LGS sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. Peki LGS sınavı sayısal bölüm soruları nasıldı, öğrenciler zorlandı mı, LGS kimya soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 kimya soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayan sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek. Buna göre; ikinci oturumun 12.50'de bitmesiyle LGS sınavı sona erecek.

Öğrenciler dikkat!

Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.