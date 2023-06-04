2023 Fizik soruları LGS nasıldı kolay mıydı, zor muydu? Fizik soruları yorumları

Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu. Peki LGS sınavının2. oturumdaki Fizik soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı Fizik soru yorumları nasıldı?

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LGS 2023 ikinci oturumu başlayacak, binlerce 8. sınıf öğrencisi katılımın zorunluğu olmadığı LGS sınavına girdi. 2023 LGS sınava katılım yüksekti, Sınav sonrası öğrenciler gözünü MEB'in açıklayacağı LGS sınav soru cevaplarına çevirdi. LGS sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. Peki LGS sınavı sayısal bölüm soruları nasıldı, öğrenciler zorlandı mı, LGS Fizik soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 Fizik soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

LGS yorumları

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti.