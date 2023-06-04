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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Derbide VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasının kapanış maçında bugün Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

Derbi maçında VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR olarak Hakan Ceylan ve Ekrem Kan eşlik edecek.

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