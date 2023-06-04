Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesindeki 5 isme dikkat çekti

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından dün belli olan kabine uluslararası kamuoyunda büyük ilgi yarattı. İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye'de yeni hükümet: Erdoğan'ın kabinesindeki kilit isimler" başlığıyla bir haber derledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yeni kabinesini açıklaması sonrasında İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çekici bir analiz hazırladı.

Abonelerine ve okurlarına gelişmeleri anbean aktaran ajansı, “Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra iktidarını 20 yılın uzaklarına taşıyan Erdoğan, yeni ekonomi bakanı ve dışişleri bakanı da dahil olmak üzere yeni hükümetini açıkladı. Yeni kabineden dikkat çeken kilit isimleri böyle tanımlayabiliriz” diyerek 5 isme dikkat çekti. İşte Reuters'a göre kabinenin '5 kilit ismi'...

Mehmet Şimşek- Ekonomik Bakanı

Haberde, “Eski ekonomi bakanı Şimşek, Hazine ve Ekonomi Bakanı oldu. Bakanlık görevini yaptığı ve başbakan yardımcılığı yaptığı 2009-2018 yılları arasında finansal piyasalar tarafından büyük saygı görüyordu. Onun göreve gelmesi, yıllardır izlenen düşük faiz politikasının değişmesine yönelik bir işaret olarak görüldü. Siyasi kariyerinden önce Şimşek, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde ekonomist olarak çalışmış ve daha sonra Merrill Lynch’te görev almıştı” denildi.

Şimşek için, “Pragmatik duruşu ve büyümeyi öne çıkaran reformların savunucusu olarak yabancı yatırımcıyı çekmeyi destekliyor” yorumu yapıldı.

Hakan Fidan- Dışişleri Bakanı

En uzun süre dışişleri bakanı olarak görev yapan isimlerden biri olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine atanan Fidan için Reuters dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Haberde, “Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Fidan, 2010’dan beri MİT’in başında ve ondan önce de başbakanlığı döneminde Erdoğan’ın danışmanıydı” hatırlatması yapıldı. Fidan’ın MİT’in PKK ile Oslo’da yaptığı gizli barış görüşmeleri ile gündeme geldiği de hatırlatıldı.

Yaşar Güler- Savunma Bakanı

Savunma Bakanı olarak atanan 69 yaşındaki Yaşar Güler’in 49 yıldır orduda görev aldığı ve 2018’den beri de Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığına dikkat çekildi.

Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın savunma bakanı olmasından sonra göreve getirildiği hatırlatılan Güler’in 2019 ve 2020’deki Suriye operasyonlarında orduyu yönettiği ve Irak’ta da gerçekleşen operasyonlarda görev aldığı belirtildi.

Cevdet Yılmaz- Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Yılmaz için “Geleneksel bir ekonomik yönetici” yorumu yapıldı. Analizde, Yılmaz’ın daha önce Kalkınma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak da görev aldığı hatırlatıldı.

Ali Yerlikaya- İçişleri Bakanı

2018’den beri görevde olan Süleyman Soylu’nun yerine getirilen Ali Yerlikaya’nın İstanbul valisi olarak görev aldığı belirtildi. Haberde Yerlikaya’nın daha önce Gaziantep, Tekirdağ ve Şırnak’ta görev aldığı da hatırlatıldı.

Mehmet Şimşek

Cevdet Yılmaz

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Yaşar Güler