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2023 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları nasıldı, sınav yorumları zor muydu?

2023 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları nasıldı, sınav yorumları zor muydu?

LGS sınavının 1. oturumdaki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soru yorumları nasıldı? Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu.

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Sınav sonrası öğrenciler gözünü MEB'in açıklayacağı LGS sınav soru cevaplarına çevirdi. LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. Peki LGS sınavı sözel bölüm İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları nasıldı, öğrenciler zorlandı mı, LGS soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti. Adaylar, özellikle de matematikte zorlandıklarını anlattı.

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. 

Sınavın ardından 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

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