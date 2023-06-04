LGS Türkçe soruları nasıldı, kolay mıydı zor muydu? 2023 LGS Türkçe soru yorumları

Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu. Peki LGS sınavının 1. oturumdaki Türkçe soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı Türkçe soru yorumları nasıldı?

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LGS 2023 ilk oturumu sona erdi, binlerce 8. sınıf öğrencisi katılımın zorunluğu olmadığı LGS sınavına girdi. 2023 LGS sınava katılım yüksekti, Sınav sonrası öğrenciler gözünü MEB'in açıklayacağı LGS sınav soru cevaplarına çevirdi. LGS sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. Peki LGS sınavı sözel bölüm soruları nasıldı, öğrenciler zorlandı mı, LGS soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 türkçe soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti. Adaylar, özellikle de matematikte zorlandıklarını anlattı. İşte öğrencilerin görüşleri:

- Sayısal bölüm tahmin ettiğime göre daha zordu. Soruların biraz daha kolay olmasını beklerdir. Açıkcası sayısal bölümde zorlandım. Zamanımın büyük kısmı sayısal bölüme gitti. Tam tersi sözel bölüm ise daha kolay ve metinler anlaşılırdı.

- Sözel bölümden çok korkum yoktu bana göre sözel bölüm kolaydı sorular anlaşılırdı ama sayısal bölüm zorladı. Özellikle matematikte bazı sorulara çok zamanım gitti.

LGS sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak?

Liselere Geçiş Sınavı soruları genellikle sınavla aynı gün sınavdan birkaç saat sonra ya da sınavın ertesi günü yayınlanıyor. Bu nedenle soruların ve cevapların 4 Haziran akşamı ya da 5 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Sorular ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde olacak.

Öğrenciler ilk olarak sözel oturum ve sonrasında ise sayısal oturuma katılacak. Sözel alandan öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil derslerinden sorular yöneltilir. Sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri soruları sorulur.