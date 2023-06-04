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Emine Erdoğan, LGS merkezi sınavına giren öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, LGS merkezi sınavına giren öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına giren öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını diledi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGS sınavında ter dökecek tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını diliyorum. Başarı yolunda sadece bir basamak olan sınavların, hayal kırıklığına yol açmamasını temenni ediyorum. Evlatlarıyla beraber sınav heyecanını yaşayan tüm ailelerimizi de emekleri için kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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