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Yol kontrolünde yakalandı, 10 yıl 7 ay hapis cezası aldı

Yol kontrolünde yakalandı, 10 yıl 7 ay hapis cezası aldı

ANTALYA’nın MANAVGAT ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Karacalar Mahallesinde Önleyici Kolluk devriyesi ifa eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri üç ayrı suçtan yakalaması olduğu belirlenen Hüseyin Y.'yi yakaladı.

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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