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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanları teşekkür mesajı yayımladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık vazifesini tevdi ettiğini anımsatarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübeyle ülke ve şehirler için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin şahlanış döneminde Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacaklarını ifade eden Özhaseki, "Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek, İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum

İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 26 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul'a atandığını hatırlatarak, "Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum." mesajını paylaştı.

Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden atanan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor bir görevin kendisine tevdi edildiğini belirtti.

Başta öğretmenler olmak üzere idareciler, idari personel, özel öğretim kurumları, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşlarla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacaklarını bildiren Tekin, "Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı olarak yeniden atanan Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." açıklamasında bulundu.

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