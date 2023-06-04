Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş kararı! Kulislerde konuşuluyor

TBMM, 7 Haziran’da ise yeni Meclis başkanını seçecek. Ancak yeni Meclis başkanının seçimi öncesinde, "başkanın kim olacağı" kulislerde tartışılıyor. Kurtulmuş’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini öncesinde TBMM Başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile “sürpriz görüşme yaptığı” öğrenildi.

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TBMM Genel Kurulu, önce milletvekillerinin sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninin ardından resmen açıldı. Şimdi gözler TBMM Başkanı'nın kimin olacağına çevrildi.

AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un “yeni Meclis Başkanı” olacağına artık “kesin gözüyle” bakılıyor.

Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, yemin törenini yönetmek üzere TBMM’ye gelişinde “Kurtulmuş tarafından karşılandığı” öğrenildi.

Kurtulmuş’un Bahçeli’yi karşılamasının ardından ise başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile “kısa bir görüşme gerçekleştirdiği” kaydedildi.

Bekir Bozdağ'ın da adı geçiyor

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde, Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın arasında “çetin bir çekişmenin yaşandığı” da ifade ediliyor. Ancak Kurtulmuş’un, AK Parti Genel Başkanvekili görevi nedeniyle “milletvekilleri üzerinde daha etkin rol oynadığına” da dikkat çekiliyor.

Temayül yoklaması yapılacak

28. Dönem milletvekili aday listelerinden 40-45 arası milletvekilinin “Kurtulmuş’un ekibinden olduğu” ifade ediliyor. AK Parti Grup Yönetimi’nce de 7 Haziran’daki TBMM Başkanlık seçimi öncesinde, salı günü, Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması yapılacak.