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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Japonya basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Japonya basınında geniş yer buldu

Japonya ulusal basınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni, geniş yankı buldu.

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Devlet televizyonu NHK'nin internet sitesinde "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, ekonomik iyileşmeye doğru" başlıklı habere yer verildi.

Haberde Erdoğan'ın, ikinci turda 6 muhalefet partisinin ortak adayını mağlup ederek, yüzde 52'yi aşan oy oranıyla ikinci turda seçildiği vurgulandı.

Yeni dönemde Türkiye'nin, Ukrayna'da arabuluculuk ihtimali ve İsveç'in NATO'ya katılımına yönelik diplomatik tutumunun öne çıkacağı kaydedildi.

Resmi Kyodo ajansının "Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, İsveç'in NATO üyeliği odak noktası" başlıklı haberinde, yeni dönem vurguları yapıldı.

Erdoğan'ın 3. dönem görevine başladığı kaydedilen haberde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te 100. kuruluş yıldönümüne eriştiği anımsatıldı.

5 yıl sürecek yeni dönem öncesi okuduğu yemin metninde Erdoğan'ın, "anayasa, demokrasi ve laik cumhuriyet ilkelerini savunacağını" söylediği aktarıldı.

Nikkei gazetesinin "Erdoğan yemin etti, İsveç'in NATO'ya kabulü masada" başlıklı haberinde ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğindeki tavrının merak edildiği kaydedildi.

Mainichi gazetesinin, Erdoğan'ın yeni kabinesini açıkladığına ilişkin haberinde, Türkiye'nin, yeni dönemde enflasyonla mücadele politikalarına odaklanacağı vurgulandı.

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