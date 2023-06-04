Sınav duası LGS'de okunacak en etkili sınav duası okunuşu Türkçe Arapça

Bugün yani 4 Haziran pazar günü 8. sınıf öğrencileri belirlenen sınav merkezlerinde LGS sınavına girecekler. Sınava dakikalar kala birçok öğrenci ve yakını LGS sınavında başarı için okunacak sınav duasını araştırıyor. Peki LGS sınavına girince okunacak dua var mı, sınavda başarılı olmak için hangi dua okunur? Türkçe-Arapça sınav duası okunuşu

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LGS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek. Sınav öncesinde LGS sınav duası okunuşu ve anlamı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "LGS sınavı için okunacak dualar neler, sınav duası nasıl okunur? İşte LGS sınav duası okunuşu...

Sınav duaları

İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace

sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

Sınav sırasında okunacak dua

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav başlayınca okunacak dua

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

Sınavda unutkanlık olunca okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

– “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

ANLAMI:Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir