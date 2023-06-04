LGS kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? 2023 LGS sınavı kaç soru kaç dakika ÖSYM sayaç

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav, 4 Haziran Pazar günü belirtilen saat ve sürede gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler ve veliler, son kontrolleri yapıyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, bitecek, sınav kaç dakika sürecek?

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2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri gözden geçiriyor.

LGS sınavları sayısal ve sözel oturum olarak gerçekleştiriliyor. Sözel alandan öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil derslerinden sorular yöneltilir. Sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri soruları sorulur. Öğrenciler ilk olarak sözel oturum ve sonrasında ise sayısal oturuma katılacak. Oturumlarda soru sayısı ve sınav süresi değişiklik göstermektedir

LGS saat kaçta başlayacak?

LGS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS 1.OTURUM SÜRESİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak