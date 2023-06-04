Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tekrardan kabineye girmeyi başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Fahrettin Koca tekrardan kabineye girerek Sağlık Bakanlığı görevini devam ettirecek.

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28 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye yeni kurulacak Bakanlar Kurulu’na kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te mazbatasını aldıktan sonra yeni kabine için vatandaşlar meraklı beklemeye geçti.

Saat 22.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek yeni kabineyi açıkladı.

Fahrettin Koca devam ediyor

Açıklanan kabinede ise en dikkat çeken isimlerden birisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’yı bir dönem daha Sağlık Bakanı olarak görevlendirdi.

Yaptığı çalışmalarla takdir topladı

Geçtiğimiz kabinenin en çalışkan bakanları arasından gösterilen Fahrettin Koca özellikle Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaptığı çalışmalarla takdir topladı.

Ülke genelinde birbir yükselen şehir hastaneleri ile birlikte Kovid-19 pandemisinde Türkiye, dünyanın en başarılı mücadelesinden birisini verdi.

‘Evde Sağlık Hizmetleri’ konusunda Türkiye’ye çağ atlatan Bakan Koca özellikle sağlık çalışanlarının haklarının korunmasında da önemli mücadeleler verdi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca kimdir?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak, 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulunan Fahrettin Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.