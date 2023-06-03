Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mehmet Fatih Kacır'a emanet! Teknofest İstanbul’un öncülerinden

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine Mehmet Fatih Kacır getirildi. Teknofest İstanbul’un öncüleri arasında yer alan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu...

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Sadece 2’si hariç tüm bakanlıklarda değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank’ın başında olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Mehmet Fatih Kacır'ın getirildiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kacır, farklı sektörlerde girişimcilik yaptı.

Onur derecesiyle bitirdi

Kurucularının arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren Kacır, ticari hayatın yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı.

1984 İstanbul doğumlu olan Kacır, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı.

2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12’nci olan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitimini 2008 yılında onur derecesiyle tamamladı.

Simülasyon yazılım ve donanımları...

Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yapan Kacır, Proje ve Araştırma Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlendi ve öğrenci projelerine öncülük etti.

Üniversite mezuniyeti sonrası farklı sektörlerde girişimci olmayı seçen Kacır, kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerle simülasyon yazılım ve donanımları, dijital açık hava reklamcılığı, sanal gerçeklik uygulamaları ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Teknofest İstanbul’un öncüleri arasında

Şirketlerinde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza atan Kacır, T3 Vakfı bünyesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nın, Bilim Merkezleri ve Girişim Merkezi programlarının, Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest İstanbul’un öncüleri arasında yer aldı.

Evli ve 2 çocuk babası Kacır, profesyonel iş yaşamında yöneticilik de yapıyor.