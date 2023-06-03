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Selçuk Bayraktar'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı!

Selçuk Bayraktar'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle yeniden göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de mazbatasını alıp yemin ederek göreve başladı. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Göreve Başlama Töreni düzenlendi.

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden göreve başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye yüzyılı başladı"

Bayraktar paylaşımında, "Yeni dönemde de görevine devam edecek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı başladı. Vatanımıza, Milletimize, dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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