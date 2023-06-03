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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' dolayısıyla hatıra parası bastırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' dolayısıyla hatıra parası bastırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' dolayısıyla davetlilere özel tasarım 1 TL'lik madeni para hediye edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tarihi anlar yaşandı, Türkiye Yüzyılı resmen başladı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören gerçekleştirildi.

Hatıra parası bastırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' dolayısıyla misafirlere, darphane tarafından özel olarak 1 liralardan hatıra parası bastırıldı.

Davetlilere hediye edildi
1 TL'lik madeni paralar hatıra parası olarak davetlilere hediye edildi.

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