Beştepe'deki törende Nikol Paşinyan İlham Aliyev'in arkasına oturtuldu

Cumhurbaşkanlığındaki törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in arkasına oturtulması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere pek çok dünya lideri ve siyasetçi Ankara'ya geldi.

Beştepe'de düzenlenen törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan katıldı.

Törene katılanlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı.

Liderlere ayrılan oturma bölümünde ise dikkat çeken bir detay objektiflere yansıdı.

Paşinyan, Aliyev'in arkasına oturtuldu

Törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in arkasına oturtulduğu görüldü.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan bilindiği üzere yıllar boyunca Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.

Azerbaycan tarafından ezici bir şekilde yenilgiye uğratılan Ermenistan, Dağlık Karabağ'la ilgili son kararını verdi.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti

Buna göre Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini resmen açıkladı.

Ancak Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçleri, zaman zaman tansiyonu yükselten hamlelerde bulunuyor.

Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenleyen Ermeni unsurları nedeniyle şehit düşen ve yaralanan askerler oluyor.