Şırnak'ta Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve 5 üniversiteden 34 sporcunun katıldığı 1. Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası sona erdi.

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Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'tan üniversite sporcularının katıldığı turnuva, 2'si kapalı 6 kortta yapıldı. Turnuva yapılan yarı final ve final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Erkeklerde Siirt Üniversitesi birinci, Mardin Artuklu Üniversitesi ikinci ve Şırnak Üniversitesi üçüncü olurken, kızlarda Diyarbakır Dicle Üniversitesi birinci, Mardin Artuklu Üniversitesi ikinci, Şırnak Üniversitesi üçüncü oldu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.