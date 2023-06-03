DS Automobiles, Formula E'deki 100. yarışını kutlayacak

Stellantis Grubu’nun markası DS Automobiles, yarın Endonezya-Cakarta’da ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’ndaki 100. yarışını kutlayacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu haftasonu, DS Automobiles markası ve Formula E dünyası için oldukça önemli bir kutlamaya sahne olacak. Yarın gerçekleştirilecek olan Cakarta E-Prix’nin ikinci yarışında Fransız üretici, yüzde 100 elektrikli şampiyonaya katılımının başlamasından bu yana 100. kez bir Formula E yarışına başlayacak.

100. yarışına Cakarta’da girecek olan DS Automobiles, hem takımlar hem de pilotlar şampiyonası kapsamlarında toplan 4 şampiyonluk kazandı, 16 zafer, 47 podyum ve 22 pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu yıl dönümünü kutlamak için, son dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ve spor tarihinde iki kez şampiyon olan tek pilot olan Jean-Eric Vergne, özel olarak tasarlanan bir dış görünüme sahip bir DS E-Tense FE23 ile piste çıkıyor.

Aynı zamanda bir DS Automobiles temsilcisi de olan Fransız pilot, 100. yarışı kutlayan renklerle donatılan bir kask da takacak.

Etkinlik, DS Automobiles Formula E macerasında önemli bir rol oynayan, Beatrice Foucher, Yves Bonnefont, Alessandro Agag, Jean-Marc Finot, Thomas Chevaucher, Eugenio Franzetti, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Antonio Felix Da Costa, Sam Bird ve Andre Lotterer gibi kişilerin tanıklıklarını içeren bir video ve ekibin New York’ta kazanılan ilk şampiyonluk, Berlin'de kazanılan ikinci şampiyonluk, Sanya, Bern, Marakeş, Monako, Roma, Haydarabad’da elde edilen zaferler gibi etkileyici ve özel anlarından özetler sunan diğer içeriklerle sosyal ağlarda geniş çaplı bir şekilde yer bulacak.

DS Automobiles, 2019’da Jean-Eric Vergne ve 2020’de Antonio Felix Da Costa ile kazandığı iki çifte şampiyonlukla ve neredeyse 8 yıl boyunca hemen hemen her yarışta podyuma çıkarak Formula E’nin en bol ödüllü üreticisi oldu.

DS Automobiles’in hikayesi dönüşümüne devam ediyor ve 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde Cakarta E-Prix’de gerçekleştirilecek 2 yarışın bir kez daha Fransız ekibinin muhteşem performanslarına sahne olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, "Cakarta’da hepimiz için tarihi ve dokunaklı bir ana tanıklık edeceğiz. Öncelikle bu olağanüstü etkinliğe büyük bir tutkuyla ve yetenekleriyle katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Franzetti, Formula E’de 100. yarışı kutlamanın, gerçekten bir dönüm noktası olduğunu ve bunu ortaya koydukları geçmiş performansla gerçekleştirmiş olmaktan da ayrıca büyük gurur duyduklarını belirtti.

Franzetti, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl önce DS Automobiles, DS Performance yarışma kolunu oluşturmaya karar verdi ve ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’na katıldı. Bu kararın oldukça stratejik ve doğru bir seçim olduğunu gördük. Yıllar içerisinde kazandığımız birçok zafer, DS Automobiles’in itibarının önemli ölçüde artmasına ve ayrıca markamızın tamamı için elektrifikasyonu desteklememize ve hızlandırmamıza yardımcı olan teknik deneyimi elde etmemize olanak sağladı. Bugün, DS Performance'ın Gen3 yarış otomobilleri, yeni nesil elektrikli yol araçlarının tasarlanmasının önünü açan muhteşem bir araştırma laboratuvarı olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, 2024’ten itibaren, DS Automobiles’in tüm yeni otomobilleri yüzde 100 elektrikli olacak."