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Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın sürüyor!

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın sürüyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, olay yerine hızlıca geldiklerini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Güven, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile onun vasıtasıyla Enerji Bakanımızla irtibat kurduk. Vahit Kirişci Bakanımızın talimatıyla yangın söndürme helikopterleri de Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'tan yola çıktılar. Helikopterler geldi yangına müdahale ediliyor. Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hızlıca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an itibarıyla hava ve yerden itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor. Yüksek merdivenli araçlarla soğutma kulesindeki yangına müdahale ediliyor. Geçmiş olsun."

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