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Trabzonspor'un borcu açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübünün 31 Mart 2023 itibarıyla net borcunun 3 milyar 32 milyon lira olduğu açıklandı.

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Trabzonspor Kulübünün Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi.  Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Salih Aladağ, ekonomik durumla ilgili hazırladıkları raporu paylaştı.

Aladağ, 31 Mart 2023 itibarıyla kulübün net borcunun 3 milyar 32 milyon lira olduğunu söyledi.

Öte yandan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Ankara'da bulunduğu için toplantıya katılamadığı belirtildi.

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