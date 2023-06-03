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Trabzonspor'un borcu açıklandı
Trabzonspor Kulübünün 31 Mart 2023 itibarıyla net borcunun 3 milyar 32 milyon lira olduğu açıklandı.Abone ol
Trabzonspor Kulübünün Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Salih Aladağ, ekonomik durumla ilgili hazırladıkları raporu paylaştı.
Aladağ, 31 Mart 2023 itibarıyla kulübün net borcunun 3 milyar 32 milyon lira olduğunu söyledi.
Öte yandan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Ankara'da bulunduğu için toplantıya katılamadığı belirtildi.