Kars’ta Curling Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya katılan takımlar, şampiyonluk için ter dökecek.

Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası’na Kars, Erzurum, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Zonguldak ve Bursa’dan toplamda 35 takım ve 150 sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Gençlik ve Spor Müdürü Nedim Aslan ve Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık yaptı.

Şampiyonanın açılışında konuşan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, “Burada 7 ilden 35 takımın katılımıyla toplam 150 sporcu bulunmakta, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. yapılan bu organizasyonun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik çerçevesinde sakatlık yaşanmadan bitmesini temenni ediyorum. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla gezilmesi, görülmesi gereken serhat şehrimizi fırsat bulunca gezmenizi tavsiye ediyorum. Buradan ayrılınca ailenize, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza Kars’tan kucak dolu selamlarımızı iletmenizi temenni ediyorum” dedi.

Kars’a Buz Sporları Salonu’nun kanılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve Adem Çalkın’a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Bizim çocukluğumuzda oynadığımız mahalle oyunları son zamanlarda tabandan yukarıya doğru böyle güzel salonlara taşındı. Geriye baktığımızda bizim çocukluğumuzda mahalle kültürüyle oynadığımız oyunları böyle salonlara dönüştürülmesi gerçekten çok anlamlı, sizlerin geleceğinize çok katkı sağlayacağını düşünmekteyim” diye konuştu.

Kars’ta 7 ilden 30 takım ve 150 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona 3 gün sürecek. Şampiyonada genç kızlar, genç erkekler ve karma kategorilerinde takımlar mücadele edecek. Şampiyonada ilk 3’e giren takımlara çeşitli hediyeler verilecek.