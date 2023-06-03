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AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu! Abdullah Güler başkan, Özlem Zengin yardımcısı

AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu! Abdullah Güler başkan, Özlem Zengin yardımcısı

AK Parti'nin Meclis'teki yeni yönetim kadrosu belli oldu. AK Parti'nin Meclis'teki A Takımı'nın Başkanlığına Abdullah Güler getirildi. Güler AK Parti'nin yeni dönemdeki Grup Başkanı olurken, grup başkanvekilleri de belli oldu.

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Cumhuraşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

AK Parti'nin Meclis'teki A takımı şöyle: AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu...

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