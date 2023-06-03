Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a öneri: En az bir bakanlığı Kılıçdaroğlu'na vermeli!

Türk basının sivri dilli kalemi Yılmaz Özdil, CHP yönetimine eleştirilerini sürdürüyor. CHP'de AK Parti'den fazla AK Partili olduğunu yazan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırf bu yüzden Kemal kılıçdaroğlu'na bakanlık vermesi gerektiğini savundu.

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Gazeteci Yılmaz Özdil, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde, diğer partilerden Meclis'e milletvekilleri sokan CHP'yi ironik bir dille eleştirdi. CHP listelerinden milletvekili olan isimler içinde Deva Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 11, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye 3 milletvekili verilmişti.

CHP'de AK Parti'den fazla AK Partili var

Yılmaz Özdil, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye de bir bakanlık vermesini isterken ilginç bir gereçse sundu. Özdil, "Yeni CHP'de AKP’den fazla AKP'li olduğuna göre, en az bir bakanlık da Kılıçdaroğlu'na verilmeli." dedi.

Kılıçdaroğlu o gazetecileri MYK'ya alsın

Yılmaz Özdil, bir başka paylaşımında da "Bence, kazanacak aday yalanıyla topluma dayatan aparat gazeteciler MYK üyesi olsun, CHP’den kazanmaya devam etsinler!" ifadelerini kullanmıştı.