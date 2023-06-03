Edirne OSB'de sanayiciler cami yaptırıyor

EDİRNE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), hayırsever sanayiciler tarafından yaptırılan 2500 kişilik caminin temeli atıldı.

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Edirne OSB Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan caminin temel atma törenine Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, kurum müdürleri ve sanayiciler katıldı.

Kırbıyık, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, caminin yaptırılmasına öncülük eden ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

İhtiyaca yönelik çalışmaların önemli olduğunu belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Burada çalışan ve çeşitli amaçlar için bulunan vatandaşların ibadet edebilecekleri bir alana ihtiyaç vardı. Bu yapılanları Edirne OSB'nin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Daha sağlıklı ve sağlam adımlarla ilerlemesi açısından önemli görüyoruz. Temelini atacağımız caminin inşallah en kısa sürede açılışını yapmayı yüce Allah'tan niyaz ediyoruz."

Edirne OSB Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sait Düzyurt ise cami yapımına destek veren sanayicilere teşekkür etti.

Düzyurt, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulan kreş, aşevi, oyun parkı gibi sosyal donatılarında Edirne OSB'ye kazandırılacağını ifade etti.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından edilen duanın ardından caminin temeli atıldı.