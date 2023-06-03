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İşte Yukatel Kayserispor'un yeni forması!

İşte Yukatel Kayserispor'un yeni forması!

Yukatel Kayserispor’un 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni forması görücüye çıktı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un yeni sezonda giyeceği sarı kırmızı çubuklu forması belli oldu. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yapılan forma çekiminde Mame Baba Thiam, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Baran Ali Gezek yeni sezon formasını giyerek objektiflerin karşısında geçtiler.

Yukatel Kayserispor Kulübü’nden yeni formalarla ilgili yapılan paylaşımda, “Mücadele ruhunu sen de yaşa! 2023-2024 sezonu çubuklu formamız” denildi.

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