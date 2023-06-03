"Gönül Dağı"nın 100. bölümü özel bir geceyle kutlandı

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgi odağı olan, hem gün birincisi hem de haftanın en çok izlenen dizisi olarak başarı elde eden "Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü kutlandı.

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Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin Feriye'de gerçekleştirilen özel etkinliğine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

Dizinin kamera arkası görüntülerinden oluşan kısa bir film gösterimi ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, Gönül Dağı'nın ulaştığı reyting başarısıyla efsane diziler arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu efsanenin vücut bulmasında emeği geçen başta senaristimiz Ali Bey ve ekibi olmak üzere Yahya hocamıza, yapımcımıza, siz değerli oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz gerçekten muazzam bir iş ortaya çıkarttınız. Projenin tasarımında TRT 1 ekibimizin de gerçekten çok ciddi emeği var. Emin olun her bölüm çok uzun uğraşlarla bu ekrana bu bölümler geliyor."

Türkiye'nin bir dizi ülkesi olduğunun altını çizen Varol, Gönül Dağı'nın başarısının hayatın gerçeklerinden izleri izleyiciyle buluşturmasından kaynaklandığını söyledi.

Yapımcı Ferhat Eşsiz de yapımın her bölümde engelleri aşarak ve üzerine koyarak ilerledikleri bir proje olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Her zaman yanımızda olan TRT en başta olmak üzere oyuncularımız, sevgili ekibimiz, yönetmenimiz, senaristimiz... Çektiğimiz coğrafya şartları çok zordu. Dolayısıyla onlara teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapamam çünkü biz bir aileyiz. Sevgili aileme, eşime çok teşekkür ediyorum. Senarist Ali kardeşimizin kaleminden akanı yönetmeniz Yahya Hocam resmetti. Herkesin emeklerine sağlık."

Gönül Dağı müzisyenlerinden muhteşem konser

Etkinlikte, dizinin müziklerine imza atan sanatçılar da konser verdi.

Diziye konuk oyuncu olarak katılarak sesi ve yorumuyla renk katan ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Gönül Dağı’ndaki performanslarıyla büyük beğeni toplayan sevilen sanatçılar Taylan Özgür Ölmez, Edanur Yılmaz ve İpek Karabağır ile dizinin müziklerini yapan Engin Arslan da gecede mini bir konser verdi.

"Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü, bu akşam 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.