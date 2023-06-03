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Tanju Özcan verdiği sözü tutacak: Erdoğan'ın heykelini dikeceğim

Tanju Özcan verdiği sözü tutacak: Erdoğan'ın heykelini dikeceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği heykelinin yapılacağı yeri söyledi. Özcan, “Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin” dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kazanması durumunda Bolu’nun en görünür noktasına Erdoğan’ın heykelini dikeceğini ifade etmişti.

Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısında Başkan Özcan’ın vermiş olduğu heykel sözünü, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır hatırlattı. Meclise heykel yapılması konusunda önerge sunan 3 meclis üyesi Özcan’dan heykel sözünü tutmasını istedi.

“Biz bir söz verdiysek dönmeyiz”

Önergenin ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz.  Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan’da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'yle bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yerde Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde şemaline de birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi’nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim” dedi.

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