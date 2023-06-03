Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya ile Kıbrısköy kavşakları 0-5. kilometreleri Samsun istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Konya kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle önce Edirne istikameti, daha sonra İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşecek, çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Konya-Antalya il sınırı-Beydiğin-Taşağıl-(Antalya-Manavgat) ayrımı yolunun 28-34. kilometrelerinde bulunan Demirkapı Tüneli'nin, Konya-Antalya (Sol tüp) istikameti elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri yapımı kapsamında trafiğe kapatıldı. Ulaşım Konya-Antalya istikameti için servis yolundan sağlanacak.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle ulaşım Liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yan yoldan devam ediyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 31-37. kilometrelerinde Assos ve Troya tünelleri trafiğe kapatıldı. Trafik, eski Ayvacık-Küçükkuyu yolundan çift yönlü olarak veriliyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 33. kilometresinde 9 No'lu köprüde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam ediyor.