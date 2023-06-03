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Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?

Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya ile Kıbrısköy kavşakları 0-5. kilometreleri Samsun istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Konya kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle önce Edirne istikameti, daha sonra İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşecek, çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Konya-Antalya il sınırı-Beydiğin-Taşağıl-(Antalya-Manavgat) ayrımı yolunun 28-34. kilometrelerinde bulunan Demirkapı Tüneli'nin, Konya-Antalya (Sol tüp) istikameti elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri yapımı kapsamında trafiğe kapatıldı. Ulaşım Konya-Antalya istikameti için servis yolundan sağlanacak.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle ulaşım Liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yan yoldan devam ediyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 31-37. kilometrelerinde Assos ve Troya tünelleri trafiğe kapatıldı. Trafik, eski Ayvacık-Küçükkuyu yolundan çift yönlü olarak veriliyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 33. kilometresinde 9 No'lu köprüde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam ediyor.

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