Erdoğan'dan yeni vekillere ilk talimat! Maaş zamlarını hemen halledin! Başörtü yasası da geliyor

TBMM Genel Kurulu dün 28. Dönem milletvekillerini ilk kez ağırladı. 14 Mayıs seçimlerinde ipi göğüsleyen milletvekilleri yemin etti ve 28. Dönem çalışmalarına resmen başlamış oldu. Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.