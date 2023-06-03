Erdoğan'dan yeni vekillere ilk talimat! Maaş zamlarını hemen halledin! Başörtü yasası da geliyor
28. Dönem Milletvekilleri dün yemin ederek resmen görevlerine başladı. Yemin törenini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu'na milyonların cebini doğrudan ilgilendiren seçim vaatlerinin en kısa sürede yasalaşması talimatı verdi. Kimlerin maaşlarına zam gelecek? İşte ayrıntılar
TBMM Genel Kurulu dün 28. Dönem milletvekillerini ilk kez ağırladı. 14 Mayıs seçimlerinde ipi göğüsleyen milletvekilleri yemin etti ve 28. Dönem çalışmalarına resmen başlamış oldu. Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Yeni vekillerin mesaisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlara verdiği müjdeleri yasalaştırana kadar sürecek. Yeni vekiller, Meclis Başkanı ve Meclis'in yönetimini seçtikten sonra dağılmayacak. Erdoğan, AK Parti grup yönetimine seçim vaatlerinin en kısa sürede yasalaşması talimatını verdi.
28'inci Dönem parlamentosunun öncelikli gündem maddeleri dar gelirliler, memur ve emeklilerin alım güçlerini yükseltmeye yönelik adımlar olacak. Yüzyılın Meclis'inde yeni vekillerin mesaisi Başkan Erdoğan'ın milyonlara verdiği müjdeleri yasalaştırana kadar sürecek.
Yeni vekiller, Meclis Başkanı ve Meclis'in yönetimini seçtikten sonra dağılmayacak. Erdoğan, AK Parti grup yönetimine seçim vaatlerinin en kısa sürede yasalaşması talimatını verdi.