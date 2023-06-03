Merkez Bankası'na ilk kez kadın Başkan geliyor! ABD'nin finans yıldızı Hafize Gaye Erkan kimdir

Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de ekonominin patronu koltuğa oturmasının ardından ilk iş olarak Merkez Bankası Başkanı'nı değiştireceği iddia edildi. Abdulkadir Selvi, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın Amerika’da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan olacağını yazdı.

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Mehmek Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin patronu koltuğuna oturması kesinleşirken, ekonomi yönetiminde de taşlar yerinden oynuyor. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk düğmeyi doğru ilikledi." diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi şöyle devam etti:

Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oluyor

"Ekonominin başına tek yetkili olarak Mehmet Şimşek geliyor. Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine icranın başında olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı tercih etmiş."

Merkez Bankası'na ilk kadın Başkan

"Mehmet Şimşek ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası başkanlığına Amerika’da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor."

Merkez Bankası'na ilk kadın Başkan

"Merkez Bankası’na ilk kez bir kadın başkanlık yapacak. Hafize Gaye Erkan için “Müthiş Türk kızı” deniliyor. Dilerim güzel hizmetlere vesile olur."