Emekliye kademeli zam planı! İşte masadaki formüller yeni maaşlara bakın kim ne kadar alacak?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor.