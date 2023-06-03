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PSG'de yaprak dökümü! Resmi açıklama geldi: Messi'den sonra Sergio Ramos da ayrılıyor!

PSG'de yaprak dökümü! Resmi açıklama geldi: Messi'den sonra Sergio Ramos da ayrılıyor!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'den sonra deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos'ta sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

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Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen 37 yaşındaki İspanyol stoper takımıyla yarın son kez sahaya çıkacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sergio Ramos yaptığı açıklamada, “Yarın özel bir gün olacak, yarın hayatımın başka bir aşamasına veda edeceğim, Paris Saint-Germain ile vedalaşacağım. Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum ama hiç şüphesiz PSG, taraftarları ve Paris benim için onlardan biri oldu” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Real Madrid’den, Paris Saint-Germain’e transfer olan Sergio Ramos Paris ekibinde 2 sezonda toplam 57 maça çıkarken 5 gol kaydetti. İspanyol savunmacı 2 Fransa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Süper Kupası kazandı.

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