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Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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 Yumurtalık yolunda bir minibüs, belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki çalılık alana savrulup durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüste bulunan Mustafa Bıçan ve Nurettin Seçkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İrfan Avras kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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