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Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarparak öldü!

Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarparak öldü!

DİYARBAKIR’ın Hazro ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan motosiklet sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel hayatını kaybederken, arka koltukta oturan arkadaşı ise ağır yaralandı.

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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Uzman Çavuş Osman Öntemel, motosikletiyle görev yaptığı karakolun duvarına çarparak şehit oldu. Arka koltukta oturan arkadaşı ise ağır yaralandı.  Kaza, saat 20.00 sıralarında Hazro ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede görev yapan J. Uzm. Çvş. Osman Öntemel’in yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu görev yaptığı karakolun duvarına çarptı. Meydana gelen kazada Öntemel olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öntemel’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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