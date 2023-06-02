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Erdoğan meclis açılışında partililere sitem etti! "Beylikdüzü'nü hala halledemediniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için gittiği TBMM'de farklı şehirlerden gelen AK Partililerle sohbet etti. Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektiren teşkilat üyelerine "Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" sözleriyle sitem etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. TBMM'de gerçekleşen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı şehirlerden gelen parti üyeleriyle selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen gruba sitem etti

İstanbul'dan gelen bir grupla da fotoğraf çektiren Erdoğan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başkanlığını yaptığı ve halen CHP'li Mehmet Murat Çalık tarafından yönetilen Beylikdüzü Belediyesi'ni kastederek "Ama Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" diyerek sitem etti. Partililerin ise Erdoğan'a, "Allah'ın izniyle halledeceğiz" yanıtını verdiği görüldü.

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