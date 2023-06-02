Galatasaray'a Belçikalı orta saha! Mertens flaş transferde devreye girdi

Galatasaray, İngiltere ekibi Leicester City’de oynayan Youri Tielemans’ı gözüne kestirdi. Mertens, birçok talibi bulunan vatandaşı için devreye girdi.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha pozisyonuna takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Cimbom, Leicester City'de oynayan Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi olmayan bir yıldız

TAKVİM'in haberine göre; Premier Lig'e veda eden Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2. Lig'de devam etmek de istemiyor.

Galatasaray teklif hazırlığında

2019'dan beri Leicester'da oynayan futbolcu için Galatasaray resmen devreye girdi. Avrupa'dan birçok talibi bulunan, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayan futbolcu için Cimbom'un teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Mertens devrede

G.Saray'ın bu transfer operasyonunda bir diğer kozu ise Belçikalı yıldızı Dries Mertens olacak. Mertens'in vatandaşı Tielemans için devrede olduğu ve tecrübeli oyuncunun olumlu referans verdiği gelen haberler arasında.

Performansı

1.76 boyundaki Tielemans, bu sezon 37 maçta 4 gol ve 2 asist üretti. Tielemans, Leicester ekibine 195 maçta 28 gol, 26 asistlik katkı sağladı. Daha önce Monaco ve Anderlecht formaları da giyen Tielemans'ın kariyerinde ise 445 maçta 69 gol ve 60 asisti bulunuyor.

Youri Tielemans'ın güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...