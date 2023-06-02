Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Makedonya Havalimanı'nda görevli Yunan polisin, düzensiz göçmenlere kaçak geçiş için yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.Abone ol
Yunan basınında yer alan haberlerde söz konusu polisin havalimanında pasaport işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümde görev yaptığı, gerekli belgelere sahip olmayan iki düzensiz göçmenle gözaltına alındığı belirtildi.
Polisin düzensiz göçmenlerin sahte belgelerle Avrupa ülkelerine yolculuklarına devam edebilmeleri için pasaport işlemlerini kolaylaştırdığı öne sürüldü.
Geçmişte de aynı suçlamalarla karşı karşıya kaldığı kaydedilen polisin, 29 Mayıs'ta Türkiye sınırı yakınlarındaki Meriç bölgesinde insan kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 sınır polisiyle ilişkili olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.
5 Yunan sınır polisi de gözaltına alınmıştı
Yunan Devlet Ajansı AMNA, 29 Mayıs'ta Dimetoka Sınır Muhafızı Birimi'nde görevli 5 Yunan polisin, insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.
Sınır polislerinin, Ekim 2022'de İçişleri Bakanlığınca başlatılan gizli soruşturma kapsamında insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı oldukları ve Türkiye'den gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a girişlerine göz yumdukları öne sürülmüştü.