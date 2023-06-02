BIST 5.116
DOLAR 20,88
EURO 22,46
ALTIN 1.317,98
HABER /  DÜNYA

Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı

Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Makedonya Havalimanı'nda görevli Yunan polisin, düzensiz göçmenlere kaçak geçiş için yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

Yunan basınında yer alan haberlerde söz konusu polisin havalimanında pasaport işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümde görev yaptığı, gerekli belgelere sahip olmayan iki düzensiz göçmenle gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin düzensiz göçmenlerin sahte belgelerle Avrupa ülkelerine yolculuklarına devam edebilmeleri için pasaport işlemlerini kolaylaştırdığı öne sürüldü.

Geçmişte de aynı suçlamalarla karşı karşıya kaldığı kaydedilen polisin, 29 Mayıs'ta Türkiye sınırı yakınlarındaki Meriç bölgesinde insan kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 sınır polisiyle ilişkili olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

5 Yunan sınır polisi de gözaltına alınmıştı

Yunan Devlet Ajansı AMNA, 29 Mayıs'ta Dimetoka Sınır Muhafızı Birimi'nde görevli 5 Yunan polisin, insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sınır polislerinin, Ekim 2022'de İçişleri Bakanlığınca başlatılan gizli soruşturma kapsamında insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı oldukları ve Türkiye'den gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a girişlerine göz yumdukları öne sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
İhracata vize engeli! İhracatçılar çok dertli!
İhracata vize engeli! İhracatçılar çok dertli!
Kocaeli, off-road festivaline ev sahipliği yapacak
Kocaeli, off-road festivaline ev sahipliği yapacak
Hakkari'de boyu 5 metreyi bulan karla mücadele
Hakkari'de boyu 5 metreyi bulan karla mücadele
AB ve Orta Asya ülkelerinin liderleri ikinci kez buluştu
AB ve Orta Asya ülkelerinin liderleri ikinci kez buluştu
Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya geriledi
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için kurban kesildi
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için kurban kesildi
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Hakkari'de Haziran ayında da karla mücadele devam ediyor
Hakkari'de Haziran ayında da karla mücadele devam ediyor
Meclis'te 28. yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalmadı
Meclis'te 28. yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalmadı
2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri 3. dönem sınavları ne zaman?
2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri 3. dönem sınavları ne zaman?
ABD Dışişleri Bakanı: Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuştur
ABD Dışişleri Bakanı: Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuştur
Eczacıbaşı Dynavit, Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic'i transfer etti
Eczacıbaşı Dynavit, Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic'i transfer etti