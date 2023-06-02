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Eczacıbaşı Dynavit, Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic'i transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit, Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Jovana Stevanovic'i kadrosuna dahil etti.

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Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Üst düzey maçları oynamayı bilen ve oldukça tecrübeli üst düzey bir oyuncu olan Jovana Stevanovic'i yeni sezon kadromuza dahil ettik. Jovana'nın takımımıza bu yönleriyle fazlasıyla katkı vereceğini düşünüyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stevanovic ise Eczacıbaşı Dynavit'te yeni bir maceraya çıkacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Önemli bir geçmişe sahip olan bu büyük kulübün bir parçası olmak için çok istekliyim. Tüm kupaları kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim tutkum ve kulübün de aynı şeyi istediğini biliyorum. Umarım bunu birlikte yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

1992 doğumlu Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic, daha önce Kızılyıldız, Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio ve Vero Voley Milano takımlarında oynadı.

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