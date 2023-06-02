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Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi

Hollanda'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve yolun bir bölümünü trenle giden çift, İstanbul'dan sonra geldikleri Bilecik'te mola verdi.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitmeyi hedefleyen kreş öğretmeni Vera ve elektrik mühendisi Jesse, günde ortalama 70 kilometre yol alıyor.

Geceleri çadırda kalan çift, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılandıkları kentte tarihi mekanları gezdi.

Jesse ve Vera, AA muhabirine, Türkiye'de insanların misafirperver olduğunu, kültürü ve tarihi zengin Bilecik'in sakinlerinin kendilerini yemeğe ve çaya davet ettiklerini söyledi.

Hakan Yavuz ise dernek olarak son 10 yılda, 33 ülkeden 200'ü aşkın yabancı bisikletli gezgini konuk ettiklerini aktardı.

Hollandalı çiftin Slovenya'ya kadar trenle ulaşım sağladığını, bu ülkeden de Bilecik'e kadar 2 bin kilometre pedal çevirdiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Konya, İç Anadolu ve Doğu'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecekler. 5 bin kilometre katetmeyi planlamışlar. 10 haftalık yapmışlar. Çift, daha önce Avrupa'da 'Warm Showers' rotaları var, kendilerini deneyimlemişler. Burada turizm konusunda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bisikletli turizm kısmını temsil ediyorum. Sufi Yolu var, İstanbul'dan Konya'ya giden 800 kilometrelik yol, bu yolu da takip ediyorlar. 100 kilometresi Bilecik'ten geçiyor."

Yavuz, gerek sosyal medya gerekse bisiklet misafir ağırlama sitesi "Warm Showers" aracılığıyla bisiklet tutkunlarının kendisine ulaştığını sözlerine ekledi.

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