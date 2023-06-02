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NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı ancak tarih net değildi. Son gelişmeye göre Stoltenberg yarın Ankara'ya gelecek ve aynı zamanda Erdoğan'ın yemin törenine de katılacak.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, "Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim.” demişti. 

Stoltenberg'in Türkiye'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu. NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Stoltenberg 3-4 Haziran'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Stoltenberg ziyareti kapsamında yarın başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak. Stoltenberg ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Stoltenberg'in, Ankara'ya yalnız gideceği vurgulandı.

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