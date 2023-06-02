2023 BMX Supercross Dünya Kupası yarışları, yarın Sakarya'da başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) düzenlediği 2023 BMX Supercross Dünya Kupası'nın ilk iki yarışı, hafta sonu Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

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Yarışlara 25 takımdan yaklaşık 250 sporcu katılacak. Elit erkekler, elit kadınlar, 23 yaş altı erkekler ve 23 yaş altı kadınlar kategorilerinde 2 tur halinde düzenlenecek organizasyon, yarın başlayıp 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlarda pedal çevirecek bazı sporcuların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı Bethany Shriever, parkurun çok iyi olduğunu belirterek, "Mavi köşeler heyecan verici. Yarışmak için heyecanla bekliyoruz. Özellikle parkurun son bölümünde çok teknik bir yer var. Büyük bir sprint bizi bekliyor." diye konuştu.

Dünya kupalarında 27 şampiyonluğu bulunan Hollandalı Laura Smulders ise sezona iyi hazırlandığını, heyecanla yarışları beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güzel bir yarış olacak. Kadınlar da çok hızlı. Takımdaki herkes iyi hissediyor. Milli takımı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu hafta sonu başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çok hızlı ve zorlayıcı bir parkur. Çok güzel ve enteresan bir yarış bizi bekliyor."

Sakarya'da 2021'de elit kadınlarda birinci olan ABD'li Felicia Stancil, yeni başlayan sezonun yoğun geçeceğine işaret ederek, "Tekrar Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Burada gerçekten güzel hatıralarım var. Bu parkuru çok seviyorum. Parkurun geneline baktığımızda güzel bir kombinasyon var. Umut ederim ki yeni başarı gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da 2021'de elit erkeklerde birinci olan Kolombiyalı Carlos Ramirez ise Sakarya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya Kupası'na Sakarya'dan başlıyoruz. Çok farklı bir yarış serisi olacağını düşünüyoruz. Eğlenceli geçecek. Güzel bir yarış olacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsviçreli Simon Marquart da yarışlara hazır olduklarını belirterek, "Sakarya'da çok güzel anılarım var. Yarışları heyecanla bekliyorum." dedi.

Fransız Sylvain Andre ise takım olarak Sakarya'ya çok güçlü geldiklerine değinerek, "Hazırlıklar çok yoğun geçti. Dünya Kupası'nın üzerinden uzun bir zaman geçti. Burada güzel sonuçlar almak istiyoruz. Parkurun biraz değiştiğini görüyorum ama beklediğimden çok daha iyi bir parkur buldum. Hızlı ve farklı bir parkur. Hepimiz için çok güzel bir yarış olsun." şeklinde görüş belirtti.