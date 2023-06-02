Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri tek tek açıklayıp uyardı!

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.