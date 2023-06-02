BIST 5.116
DOLAR 20,88
EURO 22,57
ALTIN 1.329,36
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemine başlıyor! Yeni Kabine Çankaya Köşkü'nde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemine başlıyor! Yeni Kabine Çankaya Köşkü'nde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine yarın resmen başlayacak. Erdoğan, yabancı liderlerin de katılacağı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

Abone ol

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. İlk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce mazbatasını Meclis'in geçici başkanı sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'den alacak, ardından Genel Kurul'da yemin edecek.

20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.

TRTHaber'deki habere göre Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Ata'nın manevi huzuruna çıkacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Beştepe'de göreve başlama töreni

Bir diğer tören 2018 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Burada yapacağı konuşmada yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar da verecek.

Yeni Kabine Çankaya Köşkü'nde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çankaya Köşkü'ne gidecek. Devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? Erdoğan ile iki kez görüştü Abdülkadir Selvi bomba kulisi paylaştı Erdoğan bakanların yüzüne söyledi moralleri bozuk ayrıldılar! "Hiçbiriniz yeni Kabine'de olmayacaksınız" Mevcut bakanlarla Kabine son kez toplandı! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak kimler bakan olacak?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekliyi bayram ettirecek zam! Yeni rakam belli oldu Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor
Foto Galeri Emekliyi bayram ettirecek zam! Yeni rakam belli oldu Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eczacıbaşı Dynavit, Laura Heyrman'la yollarını ayırdı
Eczacıbaşı Dynavit, Laura Heyrman'la yollarını ayırdı
Belçika'da geçen yıl 7 binin üzerinde ayrımcılık vakası belirlendi
Belçika'da geçen yıl 7 binin üzerinde ayrımcılık vakası belirlendi
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bloomberg duyurdu: Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilir
Bloomberg duyurdu: Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilir
İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon! 20 şüpheli yakalandı!
İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon! 20 şüpheli yakalandı!
Türk Telekom’dan mobil müşterilerine yüksek hızlı fiber internet kampanyası
Türk Telekom’dan mobil müşterilerine yüksek hızlı fiber internet kampanyası
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Teknik direktör resmen açıkladı
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Teknik direktör resmen açıkladı
İş Bankası tarımda karbon ayak izi ölçümünü başlattı
İş Bankası tarımda karbon ayak izi ölçümünü başlattı
2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, Fransa'da
2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, Fransa'da
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 4. derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 4. derbisi
İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu, ölüm nedeni...
İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu, ölüm nedeni...